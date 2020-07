Peste: cos’è e quali sono i sintomi della malattia pandemica (Di sabato 4 luglio 2020) In Mongolia, ieri sono stati registrati due nuovi casi di Peste nera. La patologia è causata dal batterio Yersinia pestis, che si manifesta in tre forme Se n’è tornato a parlare proprio ieri, a causa del contagio avvenuto in Mongolia da parte di un giovane ventisettenne e un’altra giovane donna dall’età ancora sconosciuta. Ed ecco che lo spettro della Peste nera comincia nuovamente ad alitarsi in tutto il mondo. È estremamente rara in Europa, mentre è diffusa in Africa e, in minor misura, in Asia e America Latina. La regione che ha registrato la malattia è Khovd, in Mongolia occidentale, al confine con la Russia. Come spiegato da EpiCentro, il portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, l’epidemia è causata dal batterio Yersinia pestis, che normalmente ha come ospite le pulci parassite ... Leggi su zon

SkyTG24 : Peste, cos'è e quali sono i sintomi - vivereoniente_ : Casi di peste nera per aver mangiato carne di marmotta... MA LA VOGLIAMO FINIRE DI MANGIARE L’IMPOSSIBILE O NO MAGN… - giorgia_bravin : RT @SkyTG24: Peste, cos'è e quali sono i sintomi - AURORA65388938 : RT @SkyTG24: Peste, cos'è e quali sono i sintomi - Franc_Pon : RT @SkyTG24: Peste, cos'è e quali sono i sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Peste cos’è Coronavirus, primi due casi in Italia: sono due turisti cinesi Corriere della Sera