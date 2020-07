Per voi il dem De Luca verrà riconfermato governatore della Campania? (Di sabato 4 luglio 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano

elisatoffoli : Sono felice di darvi la notizia che faremo un concerto speciale per voi!!! Stavolta non virtuale! La voglia di darc… - timwcap : ??A tutti i partecipanti del nostro Hack: questo annuncio è per voi! Abbiamo istituito un’altra Mention Speciale ded… - teatrolafenice : ??Stavolta si parte per davvero e lo facciamo assieme a voi, in sala - _LucaGrieco : RT @iltrumpo: Da qualche parte, sotto forma di lapsus freudiano, rispunta il suo disprezzo per i meridionali. Ma voi continuate pure a vota… - g_baldan : RT @recifar: Quando cominciano a dare la colpa ai “paradisi fiscali” europei (che però crescono e non hanno il nostro debito) Cercano un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Per voi “Un dipinto per voi” Joan Baez con “Viva Italia!” disegna il Paese che canta dai balconi La Stampa Lady Diana, dimenticata dalla Royal Family, riunisce per un giorno William e Harry

L’ha fatto per il compleanno. E per il primo Diana Award virtuale. È il discorso “appassionato”, come l’hanno definito i media Brit, del Principe Harry per Lady Diana. “Firmato” da lui e da William, s ...

I Frati a Conte: "Basta con la burocrazia"

E citando poi il presidente degli Stati Uniti Kennedy ha aggiunto: "Non chiedetevi quello che lo Stato può fare per voi, ma quello che voi potete fare. La funzione pubblica è quella di vigilare ...

L’ha fatto per il compleanno. E per il primo Diana Award virtuale. È il discorso “appassionato”, come l’hanno definito i media Brit, del Principe Harry per Lady Diana. “Firmato” da lui e da William, s ...E citando poi il presidente degli Stati Uniti Kennedy ha aggiunto: "Non chiedetevi quello che lo Stato può fare per voi, ma quello che voi potete fare. La funzione pubblica è quella di vigilare ...