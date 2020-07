Pedopornografia, scoperta una maxi-rete in Italia: 50 perquisizioni e arresti in 15 Regioni. “Pedinamenti virtuali per risalire ai nomi” (Di sabato 4 luglio 2020) Immagini “raccapriccianti” di abusi su minori, vere e proprie pratiche di sadismo dove le vittime erano anche neonati. Questa la scoperta della Polizia postale, che ha individuato una maxi rete di Pedopornografia in Italia: sotto il coordinamento della Procura di Torino sono state già eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 Regioni. È la più grande e complessa operazione del genere degli ultimi anni: sono al lavoro oltre 200 investigatori del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online e della Polizia Postale. Le indagini si sono svolte anche attraverso veri e propri pedinamenti virtuali, per dare un nome e un volto ai nickname delle chat, oltrepassando i sistemi che permettono di rendere anonimi gli utenti. Sequestrata un’enorme quantità di file che ritraggono bambini e bambine vittime di abusi, a volte addirittura ... Leggi su ilfattoquotidiano

