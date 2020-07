Pedopornografia online, vittime anche neonati: arresti in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) Oltre 200 investigatori si sono mobilitati per sgominare un’importante rete di pedofili che si scambiavano materiale pedopornografico su una piattaforma online. La polizia postale è riuscita a risalire ad una complessa rete di pedofili che si scambiavano decide di immagini raccapriccianti ritraenti abusi su minori. Tra le vittime anche neonati di tutta Italia che sarebbero … L'articolo Pedopornografia online, vittime anche neonati: arresti in 15 regioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

