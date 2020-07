Pedopornografia: arresti in quindici regioni Polizia postale: immagini raccapriccianti e neonati fra le vittime (Di sabato 4 luglio 2020) Messaggio della Polizia: Cibquanta perquisizioni e arresti in 15 regioni per detenzione, diffusione e produzione materiale pedopornografico. Indagini di Polizia postale Torino e “pedinamenti virtuali” hanno permesso di identificare le persone che si nascondevano dietro nickname per mantenere l’anonimato in rete. Stando all’accusa venivano diffuse immagini raccapriccianti nella rete di pedofili, fra le vittime anche neonati. L'articolo Pedopornografia: arresti in quindici regioni <span class="subtitle">Polizia postale: immagini raccapriccianti e neonati fra le vittime</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

