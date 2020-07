Pedofilia: pedopornografia online, arresti in 15 regioni (Di sabato 4 luglio 2020) Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico: oltre 200 investigatori del Centro Nazionale di Contrasto alla pedopornografia online e del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Torino stanno conducendo la più grande e complessa operazione di Polizia degli ultimi anni, volta al contrasto della pedopornografia online, con il coordinamento della procura di Torino. Sono state eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni italiane, per detenzione, diffusione ed in alcuni casi, di produzione di materiale pedopornografico. La capillare attivita' di indagine, condotta anche attraverso veri e propri pedinamenti virtuali, ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall'anonimato della ... Leggi su agi

Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornografico: oltre 200 investigatori del Centro Nazionale di Contr ...

Star dei social del Salernitano arrestato per pedofilia: video raccapriccianti con neonati

La Polizia Postale ha arrestato un 55enne della provincia di Salerno molto noto sul web, dove aveva migliaia di follower: su computer, telefono e hard disk aveva migliaia di file pedopornografici, tra ...

Star dei social del Salernitano arrestato per pedofilia: video raccapriccianti con neonati

La Polizia Postale ha arrestato un 55enne della provincia di Salerno molto noto sul web, dove aveva migliaia di follower: su computer, telefono e hard disk aveva migliaia di file pedopornografici, tra ...