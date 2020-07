Pecoraro Scanio “Ok Camera a mascherine riutilizzabili” (Di sabato 4 luglio 2020) La commissione bilancio ha votato l’emendamento che recepisce la richiesta dei 55.000 firmatari della petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde. fsc/com <div>Pecoraro Scanio “Ok Camera a mascherine riutilizzabili”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

La commissione bilancio ha votato l’emendamento che recepisce la richiesta dei 55.000 firmatari della petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

Onu in Italia, viaggi in sicurezza e sostenibili

(ANSA) - ROMA - "C'è una sfida per un turismo diverso con una via in sicurezza e sostenibile". Lo ha detto il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto), ...

