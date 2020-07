Patrick Zaky, la lettera alla famiglia: «Sto bene e un giorno tornerò libero» (Di sabato 4 luglio 2020) Una rete di attivisti: lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere in Egitto da febbraio, ha scritto ai suoi. «Un giorno tornerò alla normalità, anzi meglio» Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : Patrick #Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate' #ANSA - Agenzia_Ansa : Amnesty International: 'Il presidente egiziano al-Sisi ha annunciato il rilascio di 530 detenuti come misura di con… - Tg3web : Parte dall'ateneo di Bologna l'appello alle università del mondo ad unirsi al movimento che chiede liberazione di P… - autonomia_op : RT @Agenzia_Ansa: Patrick #Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate' #ANSA - nuccia20 : RT @Agenzia_Ansa: Patrick #Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaky

Agenzia ANSA

"Sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. Famiglia, amici, amici di lavoro e dell'università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poc ..."Sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. Famiglia, amici, amici di lavoro e dell'università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poc ...