Parma Fiorentina, i convocati viola: c’è Caceres (Di sabato 4 luglio 2020) Attraverso i propri canali ufficiali la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Parma La Fiorentina ha pubblicato la lista dei 23 convocati diramata dal mister Beppe Iachini per la partita di domani sera contro il Parma allo Stadio Tardini della città emiliana. Di seguito la lista completa in cui ritorna Caceres dopo due giornate di squalifica: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano; Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar; Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

