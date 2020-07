Parma-Fiorentina, i convocati di Roberto D’Aversa: c’è Karamoh (Di sabato 4 luglio 2020) Nella giornata di domani si disputerà gran parte del trentesimo turno del campionato di Serie A, con ben cinque gare in programma alle ore 19.30. Tra le altre scenderanno in campo anche Parma e Fiorentina, che allo stadio Ennio Tardini daranno vita ad una gara molto interessante, visti i diversi obiettivi delle due formazioni. In vista dell’imminente impegno il tecnico gialloblu Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per il match contro i viola. Ecco la lista completa. Portieri: Colombi, Radu e Sepe; Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella e Regini; Centrocampisti: Barilla’, Brugman, Grassi, Kucka, Kulusevski, Kurtic e Scozzarella; Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati, Siligardi. Leggi su sportface

