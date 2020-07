Parma Fiorentina, i convocati di mister D’Aversa: c’è Kucka (Di sabato 4 luglio 2020) Al termine della seduta d’allenamento Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati del Parma per la partita contro la Fiorentina Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha convocato ben 24 giocatori per la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Nell’elenco ritorna il centrocampista Juraj Kucka dopo la giornata di squalifica: Portieri: Colombi, Radu, Sepe; Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini; Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella; Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati, Siligardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Fiorentina 1-3 Sassuolo Verona 3-2 Parma Lecce 1-2 Sampdoria SPAL 2-2 AC Milan #SSFootball - aceD710 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - Iamvaishnav18 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - DiogoVeiga18 : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… -