Parma, D’Aversa: “La Fiorentina ha bisogno di fare risultato, ma noi vogliamo salvezza aritmetica” (Di sabato 4 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato al sito ufficiale del club ducale alla vigilia della gara interna contro la Fiorentina: “C’è qualche situazione da valutare, c’è qualcuno che ha qualche problema e questo farà dipendere anche le mie scelte iniziali su chi andrà per primo in campo e su chi andrà in panchina. Abbiamo analizzato entrambe le partite, quella con l’Inter e quella con l’Hellas Verona, c’è rammarico, c’è rabbia, c’è delusione. Credo i ragazzi non meritassero di perdere in nessuna delle due gare. Sotto l’aspetto del gioco la squadra si è ben comportata ma bisogna ragionare sul fatto che comunque abbiamo portato a casa zero punti e quindi qualcosa abbiamo sbagliato. Dobbiamo essere bravi, nella partita di domani, a riprenderci quello ... Leggi su sportface

