Paolo Bonolis sbotta: “Sonia Bruganelli è mia moglie mentre Laura Freddi è la mia amante” (Di sabato 4 luglio 2020) Paolo Bonolis sbotta su Instagram Da qualche giorno Laura Freddi è finita al centro del gossip per una sua recente intervista nella quale ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex fidanzato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla loro storia, la soubrette prova un sincero affetto per il conduttore romano, mentre per la moglie di quest’ultimo che conosce appena, non può considerarla sua amica. Dopo una serie di articoli su vari siti, la produttrice ha deciso di invitarla alla sua trasmissione online Casa SDL Le due donne e Bonolis hanno messo la parola fine ad un triangolo amoroso inesistente. Ricordiamo che Paolo e Sonia sono sposati da oltre vent’anni mentre l’ex ragazza di Non è la Rai ha un marito e una figlia. Durante la diretta Instagram il mattatore di Ciao Darwin ha sbottato dicendo: ... Leggi su kontrokultura

