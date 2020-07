Pallavolo, terzo ritorno in casa Valsabbina: ufficiale l’ingaggio dell’opposto Clara Decortes (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo i ritorni della centrale Tiziana Veglia e l’opposta Anna Nicoletti, Clara Decortes è il terzo ritorno agli ordini di coach Mazzola quest’anno. Clara è stata protagonista della promozione in A1 della Millenium nel 2018, quando fu una vera e propria rivelazione per la Pallavolo di alto livello: esplose guadagnandosi il posto da titolare e la fiducia dello staff tecnico e societario. Bergamasca dalla minuscola frazione di Ghiaie di Bonate, classe 1996, è cresciuta nelle giovanili della Foppapedretti Bergamo dove ha conquistato lo scudetto Under 14 nel 2010, indossando la divisa rossoblu sino al 2015 (serie B1), per poi passare all’Albese Volley e successivamente alla Properzi Lodi, dove ha conquistato la promozione in A2 e la Coppa Italia B1. Nell’estate 2017 ha accettato la proposta del presidente Roberto ... Leggi su sportfair

GROSSETO – Buone notizie per la Pallavolo Grosseto, che si è vista includere la propria rosa di Terza Divisione in Seconda. “Non si vociferava da qualche giorno – ha diramato la società – e con non po ...

