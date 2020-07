Oroscopo Branko domani Domenica 5 Luglio 2020, previsioni segno per segno (Di sabato 4 luglio 2020) Oroscopo Branko Domenica 5 Luglio 2020, ARIETE ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile Al pensiero corrisponde l’azione: sul fronte professionale siete pronte a lottare con le unghie e con i denti per avere un’occasione di rivincita. Per prendervi ciò che vi spetta. Potreste dare in escandescenze nella giornata del 6,ma per raggiungere certi obiettivi ci vuole tempo. Va meglio in amore, single in vena di incontri. Luna OK › 3 / Luna KO › 5 Oroscopo Branko Domenica 5 Luglio 2020, TORO TORO dal 21 aprile al 20 maggio Quanto “movimento” nel lavoro, tra progetti in fase di sviluppo, richieste e chiamate che portano in altre città. Nonostante Mercurio retrogrado comporti qualche ritardo, intorno al 14 potete ricevere buone notizie. Una riconciliazione dopo una distanza geografica o psicologica. Luna OK › 15 / Luna KO › 7 Oroscopo ... Leggi su aciclico

