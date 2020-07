Origgio, mamma ringrazia “i vigili eroi” che hanno salvato i suoi due bambini (Di sabato 4 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Se c’è una prova che i vigili non facciano solo multe è quanto successo ieri nel corso del nubifragio che si è abbattuto sul Saronnese: a Origgio, dove si è allagato il sottopasso autostradale in viale Europa, un agente municipale non ha esitato a buttarsi in acqua per salvare due bambini dentro un’auto rimasta intrappolata … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Origgio, mamma ringrazia “i vigili eroi” che hanno salvato i suoi due bambini proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Origgio mamma HTTP/1.1 Server Too Busy