OnePlus Nord, il “ritorno alle origini” ecco le informazioni: prezzo e immagini ufficiali – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Nel corso del tempo il marchio OnePlus si è creato una più che discreta nicchia di fans molto appassionati, fin dagli albori del brand cinese, che fin dai primi anni ha garantito ottima qualità costruttiva dei propri smartphones sommato a prezzi convenienti relazionati alla qualità stessa. La crescita del marchio OnePlus quindi è stato tra i primi grandi brand cinesi ad atteporre grande attenzione alla qualità rendendoli “attraenti” agli occhi di un mercato occidentale piuttosto esigente, strada che è stata intrapresa solo successivamente con successo da Xiaomi. Le ultime serie di smartphone della compagnia sono eccellenti dispositivi ma sono tanti i fans che rimpiangono i tempi in cui OnePlus non era ancora così noto e i prezzi erano ancora più concorrenziali: i produttori sono corsi ai ripari ed hanno reso ... Leggi su giornal

infoitscienza : OnePlus Nord: nuovo video ufficiale sul device - lillydessi : OnePlus Nord esce allo scoperto e si fa timidamente vedere, che ne dite? (foto) - Androidworld - lillydessi : OnePlus Nord esce allo scoperto, ecco le immagini ufficiali - Tom's Hardware Italia - lucaviscardi : Forse adesso sappiamo come è fatto OnePlus Nord - dimstore81 : OnePlus Nord , ecco le immagini ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus Nord

L’azienda sta mantenendo segrete le informazioni su OnePlus Nord. Nei prossimi giorni l’azienda dovrebbe svelare ufficialmente tutte le caratteristiche di OnePlus Nord. Unica nota dolente sarà proprio ...OnePlus Nord non arriverà negli Stati Uniti. Questa è la dichiarazione del co-fondatore di OnePlus Carl Pei, il quale ha spiegato come questo nuovo smartphone non potrebbe avere successo negli USA e p ...