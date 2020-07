Ocean Viking, tamponi a bordo e lunedì trasferimento dei migranti su nave-quarantena (Di sabato 4 luglio 2020) Domenica 5 luglio a bordo della nave Ocean Viking, che ospita 180 migranti, saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. Fonti del Viminale spiegano che la situazione è "attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla nave Moby Zazà". Ci sarà dunque un avvicendamento a bordo della nave-quarantena che staziona in rada a Porto Empedocle (Agrigento). L'imbarcazione farà quindi scendere gli altri 211 naufraghi che ha ospitato per il periodo di isolamento, 30 dei quali erano risultati positivi al Covid. Leggi su tg24.sky

