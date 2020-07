Ocean Viking, da domenica tamponi a bordo per i 180 migranti: lunedì il trasferimento sulla nave-quarantena (Di sabato 4 luglio 2020) tamponi per tutti i passeggeri, poi, lunedì 6 luglio, il trasferimento sulla nave Moby Zaza, quella cioè noleggiata per permettere la quarantena ai migranti in arrivo sulle coste italiane. È quanto trapela da fonti del Viminale in merito alla vicenda della Ocean Vicking che da ieri è ferma a 16 miglia dalle coste della Sicilia, dopo che il comandante ha dichiarato lo stato di emergenza. L’imbarcazione è stato bloccata in acque internazionali per quasi una settimana con a bordo 180 migranti recuperati in diversi salvataggi, e che da giorni chiede un porto sicuro. Oggi sulla nave della Ong Sos Méditerranée è salito un team medico italiano, un dottore e un mediatore culturale, per verificare le “precarie condizioni delle persone salvate” denunciate dall’Ong. Il personale salito a bordo, secondo fonti del ... Leggi su ilfattoquotidiano

