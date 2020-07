“Nuovo amore”. Romina Power, quel messaggio sospetto fa subito il giro della rete (Di sabato 4 luglio 2020) Ha fatto e fa ancora tanto parlare di sé Romina Power, alle prese ormai da anni con una rivalità sentimentale con Loredana Lecciso, nonostante entrambe cerchino di celarla ogni volta, per Albano Carrisi. Uno degli ultimi episodi negativi è avvenuto in occasione della festa per i 77 anni dell’artista originario di Cellino San Marco. Loredana non ha infatti invitato l’americana alla festa organizzata per festeggiarlo. Ora è invece accaduto qualcosa di insolito e decisamente misterioso. La stessa Power ha deciso di pubblicare sul suo profilo social ufficiale di Instagram un messaggio criptico, che ha insospettito tutti i suoi fan. Sembra quasi ci sia un amore all’orizzonte, anche se molti si stanno chiedendo se questo messaggio possa essere indirizzato proprio al cantautore pugliese. Ha voluto citare Rabindranath Tagore e il post è ... Leggi su caffeinamagazine

