Neil Young contro Trump per l’uso delle sue canzoni durante i comizi: «Non mi sta bene» (Di sabato 4 luglio 2020) Il 4 luglio, negli Stati Uniti, si celebra la festa dell’Indipendenza, l’appuntamento più importante del calendario a stelle e strisce. Per le celebrazioni, Donald Trump ha scelto di fare il suo discorso ai piedi del Mount Rushmore. La località è particolarmente popolare per i volti di quattro presidenti americani scolpiti nella parete rocciosa: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Prima del comizio, organizzato alla vigilia, il 3 luglio, lo staff del presidente ha diffuso dagli alto parlanti tre pezzi di Neil Young: Rockin’ in the Free World, Like a Hurricane e Cowgirl in the Sand. July 4, 2020 «Questo a me non va bene», ha scritto il rocker di Toronto, condividendo un video dell’evento in cui si sentono le note del pezzo estratto dall’album Freedom, del 1989. Poi, nel giro di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Neil Young Usa: Neil Young critica Trump, non usi le mie canzoni - Ultima Ora Agenzia ANSA Neil Young critica Trump: “Non usi le mie canzoni”

