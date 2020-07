Nba, il calendario della preseason ad Orlando: si parte il 22 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Tutto pronto per la settimana di preseason Nba nella ‘bolla’ del Walt Disney World Resort di Orlando. Prima della ripartenza vera e propria, ci sarà spazio per una settimana di amichevoli dal 22 al 28 luglio. La Nba ha pubblicato il calendario che prevede tre partite a testa ad Orlando. La prima post-coronavirus il 22 luglio fra Orlando Magic e Los Angeles Clippes, a seguire nella stessa giornata New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets e Sacramento Kings-Miami Heat. Leggi su sportface

