Natalie Caldonazzo, l’oblio dopo ‘Temptation Island Vip’. Ma oggi la showgirl torna ‘alla carica’ (Di sabato 4 luglio 2020) Per molti anni è stata sulla cresta dell’onda nel piccolo schermo. È diventata famosa come ballerina del Bagaglino ed è riuscita a conquistare tutti con il suo fascino. Negli ultimi anni, tuttavia, di Nathalie Caldonazzo in tv non si hanno più tracce. Che cosa starà facendo la showgirl e attrice? Classe 1969, Nathalie Caldonazzo nasce a Roma il 24 maggio. Nel 1989 esordisce come attrice in Fratelli d’Italia, film di Neri Parenti, poi si alterna tra commedie e film per la tv, tra cui Abbronzatissimi, Romanzo di un giovane povero, diretto da Ettore Scola, e Positano, miniserie tv datata 1996. I primi anni ’90 coincidono anche con l’incontro di Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi; i due si innamorano e vivono un’appassionante storia d’amore che durerà fino al 1994, anno della morte dell’attore napoletano. ... Leggi su caffeinamagazine

ceciapesca : RT @_lasilviaaa: Antonella e Manila le nuove Anna Pettinelli detta anche "bella patata" e Natalie Caldonazzo detta anche "manico di scopa".… - _lasilviaaa : Antonella e Manila le nuove Anna Pettinelli detta anche "bella patata" e Natalie Caldonazzo detta anche "manico di… - andreapietroVDM : Io sento che mi mancherà un sacco Natalie Caldonazzo #TemptationIsland - _Alessio_88 : Natalie Caldonazzo prima di entrare nel villaggio delle ragazze a Temptation Island Vip

Mentre comincia l'edizione 2020 di Temptation Island e già il popolo del web attende scintille da parte di Antonella Elia, il pensiero corre ai falò delle passate edizioni e ai momenti che hanno fatto ...

Scoppia la passione tra una ex tentatrice di Temptation Island Vip e un noto calciatore della Serie A: ecco l'indiscrezione Temptation Island, scoppia la passione tra una ex tentatrice e il calciatore ...

Mentre comincia l'edizione 2020 di Temptation Island e già il popolo del web attende scintille da parte di Antonella Elia, il pensiero corre ai falò delle passate edizioni e ai momenti che hanno fatto ...