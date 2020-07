Nascondere la lettiera per gatti: ecco 20 fantastiche idee! (Di sabato 4 luglio 2020) Nascondere la lettiera per gatti è semplicissimo. Basta un po’ di creatività coniugata all’arte del saper riciclare e il nostro gatto ringrazierà! In questo articolo vi mostreremo alcune idee, utilizzando anche vecchi mobili o mobili base dell’Ikea. Iniziamo! Nascondere la lettiera per gatti: 20 idee Il principio è uguale per tutte le idee: inserire la lettiera in una struttura. La base è questa: lettiera da mobili Ikea 1. Il modello HOL ben si presta ad essere trasformato in una lettiera per gatti. 2. Sempre il modello HOL ma più grande: il nostro gatto starà sicuramente più comodo! Ci sono di diversi colori, più scuro ed anche bianco. 3. Sempre Ikea, il modello LACK si trasforma. Basta un po’ di corda in juta ed una tendina! Nascondere la lettiera per gatti, altre idee: 4. Sulla scorta ... Leggi su pianetadonne.blog

