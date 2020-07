Napoli, San Gennaro patrimonio Unesco: arriva la proposta del comitato promotore, tra cui l’Università di Napoli Federico II (Di sabato 4 luglio 2020) Il culto di San Gennaro potrebbe diventare un patrimonio immateriale dell’Unesco. A presentare la richiesta il comitato promotore del Culto e devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo, benedetto nella giornata di oggi, sabato 4 luglio, nella cattedrale di Napoli dal Cardinale Crescenzio Sepe. L’iniziativa è promossa, tra gli altri, anche dall’Università di Napoli Federico II e ha già ottenuto l’iscrizione nell’Inventario IPIC (Inventario del patrimonio culturale Immateriale Campano) nel 2018. Ma perché il culto di un santo dovrebbe ottenere questo riconoscimento? Perché San Gennaro non è solo un “santo religioso, ma un santo civico“, spiega il vicario per la cultura della Curia di Napoli, monsignor Adolfo Russo. “Se un fedele ha da chiedere una grazia personale ha mille santi a disposizione: ... Leggi su ilfattoquotidiano

