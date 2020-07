Napoli Roma, i convocati giallorossi: c’è il ritorno di Zaniolo (Di sabato 4 luglio 2020) Attraverso i canali ufficiali la Roma ha diramato la lista dei convocati dove rientra Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio al crociato La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Napoli allo Stadio San Paolo. Nicolò Zaniolo ritorna tra i convocati dopo 6 mesi di stop per l’infortunio al crociato. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Ibanez; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan; Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Carles Perez, Kluivert. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

