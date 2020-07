Napoli, parla il ct della Macedonia: “Eljif Elmas è cresciuto tanto” (Di sabato 4 luglio 2020) Il ct della Macedonia Igor Angelovski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul percorso di Eljif Elmas nel Napoli. “Devo dire che il Napoli ha continuato a giocare bene anche dopo l’emergenza Covid, c’è stato l’ottimo risultato in Coppa Italia, mi è piaciuta la partita contro l’Inter ma anche in finale con la Juve. Ho visto giocare la squadra in campionato, contro la Spal mi è piaciuta molto ed anche contro l’Atalanta, nonostante la sconfitta ha dimostrato di aver ricominciato a giocare bene. Mi piace come Gattuso gioca e sta impiegando Elmas, il suo gioco ne sta risentendo al meglio. Il 4-3-3 è più difensivo rispetto al modulo di Ancelotti, ma il terzo di centrocampo gli si addice di più come ruolo. Ha ricominciato a fare degli assist e sta ... Leggi su calciomercato.napoli

