Napoli, il senegalese ha abusato di due donne, una delle quali sordomuta. Poi la violenza all’infermiera (Di sabato 4 luglio 2020) Aveva già agito poco prima di violentare un’infermiera nel parcheggio bus Metropark nei pressi della Stazione centrale di Napoli. Un senegalese aveva abusato sessualmente di altre due donne, una delle quali sordomuta . È quanto scoperto dagli uomini della Polizia ferroviaria di Napoli, che hanno identificato in un immigrato di 20 anni senza fissa dimora, l’autore di due aggressioni sessuali avvenute lo stesso giorno, sempre nelle vicinanze di piazza Garibaldi. Era già stato arrestato per la violenza sessuale ai danni dell’infermiera lo scorso 3 maggio, Napoli, la violenza del senegalese Si sta facendo dunque piena luce sulle vicende che hanno scosso il quartiere di Napoli. Nei confronti del 20enne, già arrestato per il primo episodio, il gip Saverio Vertuccio ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo ... Leggi su secoloditalia

