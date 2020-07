Napoli, Gattuso furioso dopo il ko con l'Atalanta: messaggio del tecnico alla squadra in vista della Champions (Di sabato 4 luglio 2020) E' un Gennaro Gattuso furente quello che ha dovuto ingoiare il rospo della prima sconfitta dopo un ciclo di gare senza ko, Coppa Italia vinta con la Juve compresa. Una sconfitta, il 2-0 subito a Bergamo con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, che ha praticamente cancellato le residue (piccole, in verità), chance di agganciare gli orobici al quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione ai gironi di Champions League. Ora, per un Napoli comunque già qualificato in Europa League,... Leggi su 90min

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen verso il sì: gli azzurri ora trattano col #Lille - mirkocalemme : L'Atalanta l'ha vinta in quei 10', figli di un male atavico che affligge il Napoli. Quando non è sul pezzo all 110%… - DiMarzio : #Napoli, Osimhen lascia l'albergo. ora l'incontro con Gattuso: tutte le immagini - k226xq : prima di andare in conferenza stampa si mangia sempre mezzo chilo di peperoncini originale calabrese è come avere u… - sscalcionapoli1 : Napoli-Roma, probabili formazioni, due ballottaggi in attacco per Gattuso #ForzaNapoliSempre #NapoliRoma -