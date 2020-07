Musei del Bargello: riapre Orsanmichele e, dal 4 agosto, il Museo Nazionale del Bargello (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo Palazzo Davanzati e Cappelle Medicee (aperti dal 2 giugno scorso), riapriranno anche le porte della Chiesa e Museo di Orsanmichele e del Museo Nazionale del Bargello Leggi su firenzepost

museiincomune : In occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito per tutti presso i @museiincomune del #5luglio, è… - FirenzePost : Musei del Bargello: riapre Orsanmichele e, dal 4 agosto, il Museo Nazionale del Bargello - italiancourses : RT @ComunediTrieste: Fino a domenica 12 luglio 2020 si entra gratis al Museo! (Nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del cont… - CianGaia : RT @MuseiRealiTo: I Musei Reali sono davvero felici di aver ospitato, nelle sale del Palazzo Reale di Torino, @bernstephane e la sua troupe… - Patty_Rose_L : RT @UmbriaMusei: #Artlovers dai nostri #musei! Datato al XV secolo e attribuito alla scuola del #Pinturicchio, l'#affresco raffigura la Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei del Musei del Bargello: riapre Orsanmichele e, dal 4 agosto, il Museo Nazionale del Bargello Firenze Post Museo di Calci e Orto botanico al top dei contributi regionali

Certosa e Orto Botanico in vetta alla graduatoria dei contributi regionali. Il Sistema Museale di Ateneo sbanca nella graduatoria di merito con cui la Regione Toscana ha appena assegnato i contributi ...

Musei del Bargello: riapre Orsanmichele e, dal 4 agosto, il Museo Nazionale del Bargello

FIRENZE – Prosegue il piano di progressiva riapertura al pubblico dei Musei del Bargello. Dopo Palazzo Davanzati e Cappelle Medicee (aperti dal 2 giugno scorso), riapriranno anche le porte della Chies ...

Certosa e Orto Botanico in vetta alla graduatoria dei contributi regionali. Il Sistema Museale di Ateneo sbanca nella graduatoria di merito con cui la Regione Toscana ha appena assegnato i contributi ...FIRENZE – Prosegue il piano di progressiva riapertura al pubblico dei Musei del Bargello. Dopo Palazzo Davanzati e Cappelle Medicee (aperti dal 2 giugno scorso), riapriranno anche le porte della Chies ...