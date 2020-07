Morto per Covid, la Procura indaga su 10 medici (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – “Ci sono stati dei ritardi sia per quanto riguarda il tampone, sia per l’ospedalizzazione dopo la comparsa dei sintomi da Covid-19. Per questa ragione abbiamo deciso di proporre una querela dopo la morte di Luigi Starita”. A parlare è l’avvocato Gennaro Razzino, che assiste Viviana Starita, figlia di Luigi, l’uomo di 75 anni di Piano di Sorrento (Napoli), Morto a fine marzo, si sospetta per coronavirus e che invece sarebbe stato curato per un raffreddore. La Procura di Torre Annunziata, così come anticipato dal quotidiano Il Mattino, ha chiesto di riesumare il cadavere dell’uomo e ha iscritto nel registro degli indagati dieci medici firmati dal pm Antonio Barba. Tra le persone indagate ci sono il medico curante, quelli che l’hanno trattato al nosocomio di Sorrento e anche i sanitari ... Leggi su anteprima24

