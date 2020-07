Morte ciclista Agosti: la ricostruzione dell’incidente (Di sabato 4 luglio 2020) L’incidente è avvenuto a Castel Venzago, tra il Santuario della Madonna della Scoperta e Lonato. A togliere la vita e travolgere Roberta Agosti è stato un camion-cisterna per il trasporto per il latte. A nulla è servito l’arrivo dell’elisoccorso, per la ciclista era già troppo tardi. Secondo la prima ricostruzione, la vittima stava pedalando nella campagna bresciana insieme ad un gruppo di amici e al marito. Il camion, che procedeva in senso opposto, l’avrebbe travolta in un tratto in cui la strada si restringe. Leggi su sportface

