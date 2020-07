Morta Roberta Agosti, compagna di Velo: travolta da camion mentre era in bici (Di sabato 4 luglio 2020) E’ Morta in un’incidente stradale Roberta Agosti, 51 anni, ex compagna di Marco Velo, ex corridore professionista e figura di punta nella gestione della sicurezza del ciclismo agonistico italiano. Roberta pedalava a Castel Venzago ed è Morta travolta da un camion. Questa mattina, sabato 4 luglio, è Morta Roberta Agosti, 51 anni, in un incidente … L'articolo Morta Roberta Agosti, compagna di Velo: travolta da camion mentre era in bici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - SkySport : Tragedia in allenamento, morta Roberta Agosti travolta da un camion - SkyTG24 : Travolta da camion durante allenamento, morta ciclista Roberta Agosti - PappaletteraF : Roberta Agosti morta travolta da un camion: la ciclista si stava allenando nel Bresciano - avv_procopio : RT @RaiNews: È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Roberta Agosti… -