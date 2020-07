Milano. In emergenza distribuiti dagli hub 1 milione e 600 mila pasti (Di sabato 4 luglio 2020) Sono state oltre 600 le tonnellate di cibo distribuite a chi era maggiormente in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus. Si tratta di 1 milione 600mila pasti equivalenti, che hanno raggiunto 6mila nuclei familiari, cui si sono aggiunti oltre 15.800 buoni spesa. L’esperienza del Dispositivo di Aiuto Alimentare, coordinato dall’ufficio della Food Policy nell’ambito di milano Aiuta, era partita a metà marzo e nelle prime due settimane aveva raggiunto 1.900 nuclei familiari per circa 7.000 persone. Nel corso dei mesi sono state superate le 20.000 persone (13.000 adulti e 7.000 minori) a cui, attraverso i 10 hub temporanei, è stata consegnata settimanalmente la spesa. Ogni nucleo è arrivato a ricevere circa 16 chili di cibo tra prodotti base (riso, pasta, passate, biscotti, legumi), prodotti extra (pane, latte, caffè, the, ... Leggi su laprimapagina

Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, Banco Alimentare della Lombardia, Caritas Ambrosiana e Ibva. "Siamo arrivati al momento di chiusura per gli hub nati in emergenza e abbiamo ripreso il lavoro ...

