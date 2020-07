Milan, qualità e freschezza: Lazio travolta in casa, non era mai successo! E la Juventus gongola (Di sabato 4 luglio 2020) Il Milan raccoglie la vittoria più convincente della sua stagione, probabilmente sul campo più difficile. La Lazio infatti non aveva mai perso in casa raccogliendo 12 vittorie e 3 pareggi in 15 partite giocate, subendo appena 11 reti e segnandone 41. Questa sera l’imbattibilità biancoceleste è crollata sotto i colpi di un Milan capace di abbinare qualità e quantità. Foto Getty / Emilio AndreoliUn successo netto per i rossoneri che ritrovano la personalità e la qualità di Ibrahimovic in attacco: lo svedese mette una pezza alle difficoltà offensive dei rossoneri, spesso apparsi confusionari in zona gol, orchestrando la rete dello 0-1 di Calhanoglu e siglando il raddoppio su calcio di rigore. Solo 45 minuti nelle gambe per Zlatan, che lascia il posto a Rebic nella ripresa: il croato alla prima occasione utile non ... Leggi su sportfair

