Milan, Pioli: «Meritiamo l’Europa League. Ibrahimovic ci ha fatto crescere» (Di domenica 5 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato dopo il successo dell’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro la Lazio. JUVENTUS – «Noi stiamo già pensando alla Juventus, quando giochi così tanto spesso devi essere sempre concentrato. Archiviamo la bella vittoria di oggi, ma ora testa solo alla prossima gara. Vogliamo provare ad insistere. Lavoriamo per portare il Milan dove merita, in Europa League». LAZIO – «Quando prepari le partite cerchi di limitare le qualità degli avversari, i nostri centrocampisti hanno dovuto lavorare tanto ma l’hanno fatto bene. Siamo stati sempre pericolosi: è stata una buonissima prova, ma io sto già pensando a che scelte fare per ... Leggi su calcionews24

