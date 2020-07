Milan-Juventus: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le probabili formazioni di Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. Big match alla Scala del calcio, un crocevia tra Europa League e Scudetto: gli uomini di Pioli non hanno intenzione di mollare la Roma, mentre la Vecchia Signora vuole mantenere un gap di sicurezza nei confronti di Lazio e Inter. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di martedì 7 luglio, diretta tv in esclusiva su DAZN, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Milan – Ibrahimovic pronto a ripartire titolare dopo gli ottimi 45 minuti esibiti all’Olimpico, con Rebic pronto a subentrare nella ripresa. A suo supporto Bonaventura, Saelemaekers e Paquetà, con quest’ultimo in vantaggio sull’acciaccato Calhanoglu. Dietro confermati Theo Hernandez, Kjaer e Romagnoli, con Conti in ballottaggio insieme a Calabria per un posto sulla fascia ... Leggi su sportface

Corriere : Il Milan travolge la Lazio: 0-3. E la Juventus ora vola a +7 - UEFAcom_it : Il #Milan travolge 3-0 all'Olimpico la #Lazio, che scivola così a -7 dalla #Juventus in #SerieA - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Juventus vs. Torino 6.15pm Sassuolo vs. Lecce 8.30pm Lazio vs. AC Milan 10.45pm. #TheScoreKE - zazoomblog : La Lazio crolla col Milan la Juventus sale a più 7. Sembra finita - #Lazio #crolla #Milan #Juventus - Corriere : Il Milan travolge la Lazio: 0-3. E la Juventus ora vola a +7 -