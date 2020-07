Mihajlovic: “L’Inter è più forte, ma andremo lì a fare la nostra partita” (Di sabato 4 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la sfida che lo aspetta contro l’Inter di Conte a San Siro. “andremo lì a fare la nostra partita, sapendo che loro sono più forti, ma il calcio è bello perché non si sa mai cosa può succedere: conosciamo la loro forza, ma se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque”. Sulla condizione della squadra: “La squadra sta bene, ma poi c’è il pallone e bisogna giocarlo... I ragazzi fisicamente stanno bene e i dati che ci arrivano dopo la partita dicono che la squadra corre tanto e bene, poi dobbiamo anche fare meglio: con il Cagliari abbiamo disputato una bella partita, meritavamo di vincere e siamo stati superiori in tutto, purtroppo però non siamo riusciti a segnare un gol in più. E’ un pari ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mihajlovic: “L’Inter è più forte, ma andremo lì a fare la nostra partita” In conferenza stampa: “Il calcio è bello… - SportRepubblica : Bologna, Mihajlovic: 'Non ci accontentiamo, a Milano per battere l'Inter' - StraNotizie : Bologna, Mihajlovic: 'Non ci accontentiamo, a Milano per battere l'Inter' - sportli26181512 : Inter-Bologna, Mihajlovic: 'Contro l'Inter servirà partita perfetta': L'allenatore del Bologna analizza la sfida co… - sportli26181512 : #Inter, Conte: 'Mihajlovic? Gli voglio molto bene. Contento di riavere Brozovic': L'allenatore nerazzurro alla vigi… -