Migranti Sicilia: gruppo fugge da centro assistenza, agente ferito, Lampedusa al collasso, Ocean Viking vuole sbarcare (Di sabato 4 luglio 2020) In rada sulla Moby Zaza restano i Migranti risultati positivi al Covid-19, una trentina in tutto, mentre a Siculiana, a pochi chilometri da Porto Empedocle, sala la tensione a causa dei tentativi di fuga dei Migranti dal centro di accoglienza. Mentre altri 180 clandestini attendono di sbarcare Leggi su firenzepost

AGRIGENTO – la situazione nella zona dell’agrigentino e a Lampedusa, sommersi dagli arrivi di migliaia di clandestini, alcuni positivi senza controllo, sta deteriorandosi sempre di più e il governo no ...

Ocean Viking, conclusa visita psicologo. Svuotato l'hotspot di Pozzallo

Non ci sarebbero particolari emergenze a bordo della Ocean Viking: il medico psicoterapeuta e il mediatore culturale inviati da Pozzallo, a bordo di una motovedetta della guardia costiera sulla nave d ...

