Migranti, sardine e globalismo: perché la Chiesa vira a sinistra (Di sabato 4 luglio 2020) Francesco Boezi La Chiesa cattolica ha ormai sposato le istanze progressiste. Ma non è stato sempre così. La parabola che dalla linea Ruini-Bagnasco ha portato alla visione di Galantino e dei vescovi contemporanei Dalla gestione Ruini-Bagnasco a quella odierna qualcosa è cambiato. L'assunto non riguarda solo la Cei: la Chiesa cattolica oggi sembra meno impegnata sul fronte della bioetica rispetto a qualche decennio fa. Il Papa prende delle posizioni chiare: dalla "colonizzazione ideologica" - espressione che Bergoglio utilizza per contrastare la cosiddetta "ideologia gender" e la sua diffusione - sino all'associazione con i "sicari" quando si tratta di definire coloro che alimentano pratiche come l'aborto o l'eutanasia. L'ex arcivescovo di Buenos Aires - buona parte degli addetti ai lavori concordano - è in linea con il pontificato precedente, e ... Leggi su ilgiornale

geokawa : RT @Italia_mia_cara: ??????....SARDINE...EH, EH, EH, IL NERO HA PICCHIATO UNA DI VOI..E NON SARA' L'ULTIMA VOLTA... LI AIUTATE E VI ACCOPPANO… - CorradoB81 : RT @Italia_mia_cara: ??????....SARDINE...EH, EH, EH, IL NERO HA PICCHIATO UNA DI VOI..E NON SARA' L'ULTIMA VOLTA... LI AIUTATE E VI ACCOPPANO… - Italia_mia_cara : ??????....SARDINE...EH, EH, EH, IL NERO HA PICCHIATO UNA DI VOI..E NON SARA' L'ULTIMA VOLTA... LI AIUTATE E VI ACCOPP… - Italia_mia_cara : ''QUESTA E' LA MIA ITALIA! DEI MIGRANTI STRAPAGATI, SARDINE CHE NON VIVONO DI TURISMO, E KOMPAGNI 5 STELLE CHE PORT… - MarianoDePersio : @aelledesign @MarcoRizzoPC Ma tu parli delle stesse 'sardine' che non hanno fatto parlare i migranti ed occupanti di casa? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sardine Migranti, sardine e globalismo: perché la Chiesa vira a sinistra il Giornale Migranti, sardine e globalismo: perché la Chiesa vira a sinistra

Dalla gestione Ruini-Bagnasco a quella odierna qualcosa è cambiato. L'assunto non riguarda solo la Cei: la Chiesa cattolica oggi sembra meno impegnata sul fronte della bioetica rispetto a qualche dece ...

Gatto arrostito, insultata la Sardina che aveva difeso il migrante. Ma è colpa della destra…

Aveva difeso l’immigrato, non il povero gatto arrostito in strada. Da quel momento sulla Sardina toscana di origine marocchina. Meryem Ghannam si era scatenata una dura polemica, che aveva coinvolto a ...

Dalla gestione Ruini-Bagnasco a quella odierna qualcosa è cambiato. L'assunto non riguarda solo la Cei: la Chiesa cattolica oggi sembra meno impegnata sul fronte della bioetica rispetto a qualche dece ...Aveva difeso l’immigrato, non il povero gatto arrostito in strada. Da quel momento sulla Sardina toscana di origine marocchina. Meryem Ghannam si era scatenata una dura polemica, che aveva coinvolto a ...