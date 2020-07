Migranti, Ocean Viking ancora senza porto. "Situazione molto tesa, aspettiamo lo psicologo" (Di sabato 4 luglio 2020) Il Viminale indicherà nelle prossime ore la destinazione dove saranno garantiti i controlli antiCovid in sicurezza. Lo sbarco probabilmente non avverrà in Sicilia. Altri 52 presi a bordo da un mercantile. Leggi su repubblica

Noiconsalvini : #CORONAVIRUS, AUMENTANO I CONTAGI IN LIBIA ED È ALLARME SBARCHI: OCEAN VIKING VERSO LAMPEDUSA CON 180 MIGRANTI - eziomauro : Migranti, Ocean Viking dichiara stato di emergenza. Nelle prossime ore il Viminale assegnerà un por… - Corriere : Stato di emergenza sulla Ocean Viking: 6 tentativi di suicidio - michele_menard : RT @tresmavif: C'è una nave con 180 #migranti al largo della Sicilia. Un anno fa sarebbe stata in prima pagina, ci avrebbero aperto i tg e… - renatocesare51 : RT @Rassegne_Italia: Migranti, stavolta la Guardia Costiera italiana si ribella: “La Ocean Viking vada in Francia o in Norvegia” Finalment… -