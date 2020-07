"Migliaia di morti per influenza". L'anno nero senza il lockdown (Di sabato 4 luglio 2020) Valentina Dardari Tra i deceduti soprattutto anziani. L’allarme dei geriatri: “Profilassi ancora poco diffuse” In Italia nelle ultime ora siamo stati invasi da dati Istat, sul lavoro, la natalità, la salute e molti altri aspetti legati all’emergenza vissuta. Ebbene, c’è un dato che merita attenzione: quello relativo alle morti causate dalle epidemie. Dall’ultima guerra mondiale, l’Istat ricorda che l’Italia ha vissuto diversi momenti in cui la mortalità è stata particolarmente alta. Condizione dovuta alla presenza di virus e batteri. Se torniamo un attimo indietro, al 1956, ci accorgiamo che l’Asiatica aveva fatto ben 50mila morti in più. Oltre 20mila morti nel 2015 Se invece guardiamo a cinque lustri fa, nel 2015 vi furono oltre 20mila decessi in circa tre mesi. Certo non pochi. ... Leggi su ilgiornale

In Italia nelle ultime ora siamo stati invasi da dati Istat, sul lavoro, la natalità, la salute e molti altri aspetti legati all'emergenza vissuta. Ebbene, c'è un dato che merita attenzione: quello re ...

