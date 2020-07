METEO sino 10 Luglio: Temporali Sud, poi torna il CALDO Anticiclone d’Africa (Di sabato 4 luglio 2020) METEO sino AL 10 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Un autentico stravolgimento METEO caratterizza ha scosso l’Italia, per effetto del transito di una perturbazione a carattere freddo, pilotata da un’energica saccatura con annesso un vortice ciclonico a tutte le quote. Le correnti fresche, spazzano l’aria calda preesistente, hanno innescato contrasti esplosivi, con Temporali anche forti accompagnati da raffiche di vento e grandine. Le temperature sono crollate in picchiata anche di quasi 10 gradi, soprattutto sulle aree più interessate dal maltempo, ma non solo. L’aria fresca sta dilagando fino alle estreme regioni meridionali. I valori si sono riportati nella media, localmente al di sotto, con il refrigerio esaltato dalle sostenute correnti nord-occidentali. I Temporali sono in rotta verso il Sud Italia. L’Estate sta vivendo quindi la ... Leggi su meteogiornale

Meteo sino al 14 luglio, attenzione al CALDO africano poi TEMPORALI Meteo Giornale METEO sino 10 Luglio: Temporali Sud, poi torna il CALDO Anticiclone d'Africa

Un autentico stravolgimento meteo caratterizza ha scosso l’Italia, per effetto del transito di una perturbazione a carattere freddo, pilotata da un’energica saccatura con annesso un vortice ciclonico ...

