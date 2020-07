Meteo Cagliari domani domenica 5 luglio: cielo sereno (Di sabato 4 luglio 2020) Previsioni Meteo Cagliari di domani domenica 5 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Sassari e provincia di domani domenica 5 luglio. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Cagliari sabato 4 luglio Clicca QUI Meteo domenica 5 luglio in Italia Il Meteo Cagliari e Provincia A Cagliari domani domenica 5 luglio … L'articolo Meteo Cagliari domani domenica 5 luglio: cielo sereno proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Turisti americani a Cagliari respinti in aeroporto: "Regole cambiate mentre eravamo in volo"

Cagliari. Si è conclusa con il ritorno negli Stati Uniti la vicenda dei turisti americani giunti all'aeroporto di Cagliari dal Colorado con un aereo privato alcuni per una vacanza, altri per lavoro. I ...

