Meteo Bologna domani domenica 5 giugno | cieli nuvolosi

Previsioni Meteo Bologna di domani domenica 5 giugno : nuvolosità, temperature, venti e mari.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Bologna Meteo Bologna e provincia: le previsioni del week end, temperature giù e allerta Protezione Civile BolognaToday Numerosi interventi dei vigili del fuoco nel bolognese per il maltempo

Questa notte le violente piogge che si sono abbattute sull’area metropolitana di Bologna hanno causato diversi danni. Particolarmente colpita l’area di Bazzano e Valsamoggia. A Bazzano intorno alle qu ...

Maltempo, più di quaranta interventi dei Vigili del fuoco nella notte

Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte la fascia pedecollinare modenese. Dalle 2.30 circa in poi si sono susseguite richieste di soccor ...

