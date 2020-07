Meteo Aeronautica 30 giorni: Luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare rafforza la tesi del proseguire di una stagione estiva differente rispetto alle ultime che abbiamo vissuto. Una stagione che si avvicina parecchio a quella che è la media climatica di riferimento, ovviamente con periodi che presentano delle variazioni anomale. Però, dobbiamo sottolinearlo, i fenomeni Meteo sono divenuti eccessivi come intensità. E ci riferiamo soprattutto ai temporali che hanno intensità che sono più tipici delle regioni a clima continentale. La causa è stata attribuita all’estremizzazione climatica di cui tanto si è detto soprattutto gli altri anni, quando il tema estivo non era il Coronavirus. Il clima cambia, ed è cambiato. La normalità climatica che per lunghi tratti contraddistingue la stagione ... Leggi su meteogiornale

