Mes: Orlando, ‘non perdiamo questo treno, maggioranza ci sarà’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Noi speriamo si possa sciogliere questo nodo. La pandemia ha messo in luce gli interventi necessari al nostro Sistema sanitario nazionale. Non possiamo perdere questo treno. Una maggioranza alla fine ci sarà”. Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, in un’intervista al Corriere della Sera, a proposito del Mes. L'articolo Mes: Orlando, ‘non perdiamo questo treno, maggioranza ci sarà’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

FrancL_Orlando : RT @intuslegens: Stanno spacciando un'operazione di colonialismo finanziario, di soppressione di ogni residuo potere di decisione nei confr… - TV7Benevento : Mes: Orlando, 'non perdiamo questo treno, maggioranza ci sarà'... - La7tv : #omnibus @AndreaOrlandosp sottolinea l'importanza delle risorse del #MES: 'Bisogna decidere prima dell'estate, nece… - Paul72980463 : Adesso anche Orlando, pd, ammette che il Mes ?? sarà concesso dietro precise condizioni di riforme&impegno/vincolo d… - La7tv : #omnibus @AndreaOrlandosp sottolinea l'evoluzione del #M5S sull'Europa negli ultimi anni: 'Rimangono ancora alcune… -

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Noi speriamo si possa sciogliere questo nodo. La pandemia ha messo in luce gli interventi necessari al nostro Sistema sanitario nazionale. Non possiamo perdere questo treno ...ROMA «Il problema non è chi frena e chi corre, ma come si corre». E al Pd, vicesegretario Andrea Orlando, non sta bene che il premier decida da solo, o che non decida affatto? «Il punto non è se lo fa ...