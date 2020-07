Mes, Dombrovskis “E’ senza condizionalità, come voleva l’Italia” (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Mes “è disponibile per tutti nell’area euro, ma tocca ai governi decidere. In ogni caso il punto che l’Italia sollevava con grande forza sul Mes riguardava la condizionalità. E questo programma è stato disegnato in modo che non ce ne sia; il solo requisito è che i soldi siano spesi in spesa sanitaria diretta e indiretta. Non c’è condizionalità macroeconomica o finanziaria”. Lo ribadisce in un’intervista al “Corriere della Sera” Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione che coordina la risposta alla recessione da Covid. “Penso – aggiunge – che questo fosse un punto molto importante per l’Italia ed è stato soddisfatto in pieno. Nel caso dell’Italia ora sono disponibili oltre 35 miliardi , con risparmi importanti sugli ... Leggi su ildenaro

