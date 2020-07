Mentre Salvini fa selfie senza mascherina nella zona rossa a Mondragone, Zaia chiede il TSO per COVID-19 (Di sabato 4 luglio 2020) Da un lato Luca Zaia che invoca TSO e carcere per i cittadini che rifiutano le cure anti-COVID. Dall’altro Matteo Salvini che, incurante delle regole, solca piazze e spiagge (non pienissime, come ieri a Terracina) tra selfie e strette di mano. Rigorosamente senza mascherina. Anche Gabriele Martini su La Stampa oggi nota la simpatica schizofrenia del Carroccio sul Coronavirus SARS-COV-2, dopo la richiesta di linea dura da parte del presidente della Regione Veneto fa risultare la situazione in Italia sempre più disperata ma non seria. In mezzo c’è l’elettore leghista, disorientato dai messaggi contrastanti dei suoi leader di riferimento. Va detto che non è una novità. Tra fughe in avanti e dietrofront repentini, il balletto va avanti a marzo: «E’ poco più di una banale influenza», ... Leggi su nextquotidiano

Mentre Salvini fa selfie senza mascherina nella zona rossa a Mondragone, Zaia chiede il TSO per COVID-19

Da un lato Luca Zaia che invoca TSO e carcere per i cittadini che rifiutano le cure anti-COVID. Dall’altro Matteo Salvini che, incurante delle regole, solca piazze e spiagge (non pienissime, come ieri ...

