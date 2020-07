Meghan, Harry e l’addio alla Famiglia Reale: chiusa la charity Sussex Royal (Di sabato 4 luglio 2020) Meghan Markle e Harry hanno fatto un nuovo passo nel loro percorso di rottura con la Famiglia Reale. Come riportato sulle colonne del Daily Mail, il secondogenito di Carlo e Diana e sua moglie hanno chiuso ufficialmente la loro fondazione benefica Sussex Royal. La coppia, come evidenziato sempre dal celebre quotidiano, avrebbe presentato alla Companies House i documenti per sancire la cessazione definitiva delle attività della charity. Adesso, secondo i ben informati, i genitori del piccolo Archie starebbero profondendo la maggior parte delle loro energie sul progetto di turismo sostenibile Travalyst, un’iniziativa ideata da Harry che, come si può leggere sulle pagine del sito ufficiale, si propone di cambiare per sempre l’impatto ambientale dei viaggi. La società ha anche lo scopo di aiutare l’industria del turismo, tra i settori maggiormente ... Leggi su dilei

nellopaninello : Meghan Markle se la prende con le cugine di Harry perché loro possono lavorare e lei non poteva essendo un membro s… - lamescolanza : Harry e Meghan vanno alla guerra (contro la royal family) - SkyTG24 : Tutti i look di Meghan Markle, da Suits a moglie del principe Harry - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #meghan markle e il #principe harry in crisi economica: «Dietro ai loro progetti ambiziosi sempre lo stesso errore» https://t.… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #meghan markle e il #principe harry in crisi economica: «Dietro ai loro progetti ambiziosi sempre lo stesso errore» https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Harry Harry e Meghan si allontanano (ufficialmente) ancora di più dalla royal family Vanity Fair Italia Belen Rodriguez festeggia in bianco a Capri mentre impazza il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez e il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la showgirl intanto festeggia vestita di bianco. Il presunto triangolo Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi sta mon ...

Meghan Markle, da Suits a moglie del principe Harry, tutti i look

Protagonista nella serie tv Suits, Meghan Markle diventata Duchessa di Sussex ha dovuto effettuare alcune trasformazioni nel comportamento, nell'abbigliamento e anche nella professione. In attesa di T ...

Belen Rodriguez e il gossip su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la showgirl intanto festeggia vestita di bianco. Il presunto triangolo Belen Rodriguez-Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi sta mon ...Protagonista nella serie tv Suits, Meghan Markle diventata Duchessa di Sussex ha dovuto effettuare alcune trasformazioni nel comportamento, nell'abbigliamento e anche nella professione. In attesa di T ...